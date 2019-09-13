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В Англии подшутили над курьезным эпизодом с участием Дзюбы и Азмуна в матче "Зенит" - "Арсенал"

Забавный эпизод произошел во время матча 9-го тура российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Арсеналом" (3:1).
Фото: РИА Новости
На 75-й минуте игры главный тренер "Зенита" Сергей Семак решил внести изменения в состав команды, заменив Сердара Азмуна на Александра Ерохина. Иранец уже отправлялся на скамейку запасных, планируя неспешно пройтись через всю ширину поля в сторону помощника судьи, державшего табло с номером Сердара, когда главный арбитр встречи Павел Кукуян попросил Азмуна покинуть поле наикратчайшим путем. Тот планировал сделать вид, что не слышит Кукуяна, однако в тот момент рядом с обеими находился форвард "Зенита" Артем Дзюба, который без лишних разговоров поднял Азмуна в воздух и буквально вытолкнул его за пределы поля.

Как позже сообщил Дзюба, он спас Азмуна от красной карточки, поскольку судья собирался наказать Сердара, если бы тот не покинул поле через ту линию, на которую указывал арбитр.

Эпизод оценило и известное британское издание FourFourTwo, опубликовав видео момента в твиттере и сопроводив его отсылкой к моменту из матча финала Кубка английской лиги-2019 между "Манчестер Сити" и "Челси". Тогда голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага оказался на газоне после столкновения с соперником. Главный на тот момент тренер "Челси" Маурицио Сарри тут же обратился к запасному голкиперу Вилли Кабальеро, дав тому команду готовиться к выходу на поле. Однако Кепа вскоре стал активно показывать, что замена ему не нужна. Сарри был непреклонен и настаивал на замене испанца перед серией пенальти, но вратарь просто отказался покидать поле, приведя тренера в бешенство. Замена так и не была произведена, а "Челси" проиграл "Сити" в серии пенальти. Сарри по итогам сезона покинул "Челси" и возглавил "Ювентус".

"Если бы только у Маурицио Сарри был такой игрок/устрашающий помощник, как Артем Дзюба, который бы разобрался с Кепой Аррисабалагой в прошлом сезоне", — гласит твит FourFourTwo.



Sport24.ru


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Теги: Дзюба Азмун Зенит Арсенал
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