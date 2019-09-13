В Англии подшутили над курьезным эпизодом с участием Дзюбы и Азмуна в матче "Зенит" - "Арсенал"

Как позже сообщил Дзюба, он спас Азмуна от красной карточки, поскольку судья собирался наказать Сердара, если бы тот не покинул поле через ту линию, на которую указывал арбитр.
Эпизод оценило и известное британское издание FourFourTwo, опубликовав видео момента в твиттере и сопроводив его отсылкой к моменту из матча финала Кубка английской лиги-2019 между "Манчестер Сити" и "Челси". Тогда голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага оказался на газоне после столкновения с соперником. Главный на тот момент тренер "Челси" Маурицио Сарри тут же обратился к запасному голкиперу Вилли Кабальеро, дав тому команду готовиться к выходу на поле. Однако Кепа вскоре стал активно показывать, что замена ему не нужна. Сарри был непреклонен и настаивал на замене испанца перед серией пенальти, но вратарь просто отказался покидать поле, приведя тренера в бешенство. Замена так и не была произведена, а "Челси" проиграл "Сити" в серии пенальти. Сарри по итогам сезона покинул "Челси" и возглавил "Ювентус".
"Если бы только у Маурицио Сарри был такой игрок/устрашающий помощник, как Артем Дзюба, который бы разобрался с Кепой Аррисабалагой в прошлом сезоне", — гласит твит FourFourTwo.
? Если вы не смотрели #ЗенитАрсенал, то многое пропустили. Что, например, происходит в этом видео?— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 13, 2019
P.S. Те, кто смотрел, могут подсказывать ?#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/6rSFIurw5M
Sport24.ru