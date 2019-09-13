Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси прокомментировал победу над "Арсеналом" (3:1) в матче 9-го тура РПЛ и свое возвращение на поле после травмы.
"Эмоции после возвращения в основу и забитого мяча прекрасные. Рад, что я снова в строю и смог сегодня отличиться. Но самое важное — мы одержали победу, потому что нам необходимо было продолжить начатое в Москве. К счастью, удалось.
Перед пенальти абсолютно не волновался! Был уверен в своих силах, сам вызвался пробить и попросил об этом Артема. Он разрешил — и я счастлив, что забил важный для команды мяч. Я хотел бить и первый пенальти, но его отдали Азмуну.
Скорый старт в Лиге чемпионов в голове не держали, все мысли были о матче против "Арсенала". Сейчас он позади, так что начинаем подготовку к "Лиону". Предстоящая игра будет очень сложной, еще и на выезде. Важно стартовать хорошо, поэтому сделаем все возможное, чтобы победить. Как минимум набрать во Франции очки — они нам пригодятся в будущем", — цитирует Дриусси ФК "Зенит".
Себастьян Дриусси: хотел бить и первый пенальти, но его отдали Азмуну
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