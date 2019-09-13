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Дзюбу пригласили в сборную России по регби: "Зенит", отпустите парня на неделю-другую?

Форвард "Зенита" Артем Дзюба пошутил по поводу эпизода матча против тульского "Арсенала" в 9-м туре РПЛ (3:1).

В ходе встречи одноклубник Дзюбы Сердар Азмун начал спорить с судьей. Дзюба решил радикально пресечь конфликт между арбитром и своим партнером по команде — он поднял иранца и оттащил его в сторону.

"Аккуратненько поднял его. Скоро же Кубок мира по регби. Вот, готовлюсь", — прокомментировал эпизод Дзюба.

На эти слова отреагировал аккаунт Федерации регби России.

"Артем, сори, но мы уже не можем делать замены в составе. Но на место столба или фланкера к Кубку Европейских наций в феврале можем забронить местечко. «Зенит», отпустите парня на неделю-другую?" — спросила Федерация у петербургского клуба в соцсетях.



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