"Многие мне писали, спрашивали по этой ситуации. Я сам не сторонник экстравагантных причесок, сам люблю подшутить и негодую. Но в целом я считаю, что шутки шутками, а именно гнобить или выгонять — это неприемлемо.
У нас свободная страна. Кто как хочет, тот пусть так и носит прически. Это очень странно, когда взрослые люди начинают вмешиваться.
Я понимаю, если одноклассники подкалывают, но в целом эта ситуация какая-то бредовая. Я так понял, что уже везде об этом говорят, думаю, что будут приняты какие-то меры", - цитирует Дзюбу ФК "Зенит".
Артем Дзюба вступился за российского школьника с прической Ибрагимовича: у нас свободная страна
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал ситуацию с российским мальчиком Прохором — учеником школы №?4 города Сосновоборска Красноярского края.
Фото: РИА Новости
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