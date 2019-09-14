Артём Дзюба рассказал, почему не показал фирменный жест после гола "Арсеналу"
Форвард "Зенита" Артём Дзюба рассказал, почему не праздновал гол в ворота тульского "Арсенала" в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Гол праздновал очень скромно, потому что я очень уважаю Тулу, и это не скрываю. Поэтому и не праздновал своим фирменным жестом. Так получилось. Рад, что забил. Старался, работал на команду. Праздновать так сильно не особо и хотел", — приводит слова Дзюбы официальный сайт "Зенита".
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