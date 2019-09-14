«Поздравляем с 40-летием трехкратного чемпиона России, обладателя Кубка УЕФА в составе ПФК ЦСКА Ивицу Олича!» — говорится в сообщении москвичей под фотографией, на которой футболист держит в руках Кубок УЕФА.
Напомним, в 2005 году ЦСКА стали обладателями Кубка УЕФА. Олич выступал за "армейцев" с 2003 по 2007 год.
ЦСКА поздравил Олича с юбилеем, опубликовав его фотографию с Кубком УЕФА в руках
Пресс-служба ЦСКА в инстаграме опубликовала поздравление с днем рождения бывшему нападающему команды Ивице Оличу. Сегодня, 14 сентября, хорват празднует 40-летний юбилей.
Фото: инстаграм ПФК ЦСКА
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