Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился впечатлениями от победы петербургской команды над тульским "Арсеналом" (3:1) в матче девятого тура РПЛ.
"Игра получилась непростой. Всегда после перерыва на международные матчи, когда много игроков приезжают из сборных, в том числе как Вильмар Барриос, после долгих перелетов, меняется игровой и тренировочный ритм. Всегда после этого непросто входить в игру. Тем более что "Арсенал" — это команда, которая входит в десятку, и ее неудача в Лиге Европы никого не должна была успокаивать.
Начало было удачным: Артем Дзюба забил красивый гол после подачи Дугласа Сантоса. Если бы с пенальти был забит второй гол, игра была бы сделана. А так, второй тайм стал очень нервным после того, как "Арсенал" сравнял счет.
Конечно же, приятно, что Шатов после долгого перерыва стал выходить на поле и смог забить красивый гол, мог забить еще. Хорошо, что он восстановился от травм и выходит на свой привычный высокий уровень.
Этот матч — еще одно подтверждение того, что легких игр ни у кого не будет. Говорят, что только первые три-пять туров команды второго эшелона стараются бороться. В этом сезоне будет по-другому — думаю, борьба будет идти с первого до последнего тура. Мы рады этой победе, теперь будем готовиться к "Лиону", — приводит слова Медведева ТАСС.
Гендиректор "Зенита": матч с тульским "Арсеналом" — еще одно подтверждение того, что легких игр ни у кого не будет
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