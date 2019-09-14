Александр Точилин: "Сочи" подписывал игроков не только из "Зенита", но это мало интересует журналистов

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин высказался относительно масштабных изменений состава, произошедших в команде, которая в сезоне-2019/20 дебютировала в РПЛ.

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