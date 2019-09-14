"Повлияло ли большое количество приобретений на неудачный старт? Если в процентном соотношении, то на 100%. Это сейчас совсем другая команда. И даже сейчас мы подписали Мевлю, который только на днях к нам присоединился. Состав только сейчас окончательно приобрел свои полные очертания. Все ли приобретения осуществлялись с моего одобрения? Большинство трансферов было обговорено.
Что касается футболистов, то они находятся в команде с моего согласия. Но как это происходит, какие там у кого сотрудничества — это не по адресу вопросы. Почему именно "Зенит"? Мы подписывали и других игроков. Это больше интересует журналистов, а я бы лучше обсуждал спортивные моменты. Но видимо, пока ничем другим "Сочи" не может привлечь внимание, для этого нужны результаты", — приводит слова Точилина "Спорт день за днем".
Александр Точилин: "Сочи" подписывал игроков не только из "Зенита", но это мало интересует журналистов
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин высказался относительно масштабных изменений состава, произошедших в команде, которая в сезоне-2019/20 дебютировала в РПЛ.
Фото: РИА Новости
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