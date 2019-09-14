- После пропущенного гола мы попытались изменить игру, пустить ее по-другому пути. Спартак начал нервничать и стал чаще играть длинными передачами. Конечно, нам очень помог быстрый гол во втором тайме. После него, я думаю, у Спартака не было больших моментов, а у нас было больше шансов. Мы довольны тем, что удалось победить.
- Что скажешь о своём фантастическом голе?
- Спасибо. Это был хороший заброс за спину защитников к углу. Далее я был 1 на 1 с соперником. Это был тяжёлый угол для удара, но у меня было немного пространства и я сделал своё дело.
- В какой момент вы поняли, что можете обыграть "Спартак"?
- После того, как счет стал 1:1. У нас стало больше шансов, и я подумал, что мы можем обыграть Спартак. Мы верили в себя, и у нас все получилось.
- Что особенного сказал тренер?
- Он был счастлив. Но ничего особенного. Сегодня мы наслаждаемся победой, завтра будем отдыхать, а уже в понедельник мы начнём подготовку к очередной тяжёлой игре. У нас вообще впереди тяжёлый месяц. В перерыве тренер сказал, что нам нужно оказывать больше давления на соперника, чтобы заставить их больше играть длинными передачами.
- В последние годы вы хорошо играете против "Спартака" в Москве. В чем секрет?
- Я не знаю. Это реально хороший вопрос.
Эль-Кабир: после счета 1:1 я подумал, что мы можем обыграть "Спартак"
Полузащитник "Урала" Эль-Кабир прокомментировал победу над "Спартаком", передаёт корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.
Фото: ФК "Урал"
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