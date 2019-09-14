» » Эль-Кабир: после счета 1:1 я подумал, что мы можем обыграть "Спартак"

Эль-Кабир: после счета 1:1 я подумал, что мы можем обыграть "Спартак"

Полузащитник "Урала" Эль-Кабир прокомментировал победу над "Спартаком", передаёт корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.
Фото: ФК "Урал"
- После пропущенного гола мы попытались изменить игру, пустить ее по-другому пути. Спартак начал нервничать и стал чаще играть длинными передачами. Конечно, нам очень помог быстрый гол во втором тайме. После него, я думаю, у Спартака не было больших моментов, а у нас было больше шансов. Мы довольны тем, что удалось победить.

- Что скажешь о своём фантастическом голе?

- Спасибо. Это был хороший заброс за спину защитников к углу. Далее я был 1 на 1 с соперником. Это был тяжёлый угол для удара, но у меня было немного пространства и я сделал своё дело.

- В какой момент вы поняли, что можете обыграть "Спартак"?

- После того, как счет стал 1:1. У нас стало больше шансов, и я подумал, что мы можем обыграть Спартак. Мы верили в себя, и у нас все получилось.

- Что особенного сказал тренер?

- Он был счастлив. Но ничего особенного. Сегодня мы наслаждаемся победой, завтра будем отдыхать, а уже в понедельник мы начнём подготовку к очередной тяжёлой игре. У нас вообще впереди тяжёлый месяц. В перерыве тренер сказал, что нам нужно оказывать больше давления на соперника, чтобы заставить их больше играть длинными передачами.

- В последние годы вы хорошо играете против "Спартака" в Москве. В чем секрет?

- Я не знаю. Это реально хороший вопрос.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Эль-Кабир Урал Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Георгий Джикия: тренер особо ни при чём. Играем на поле мы (видео)
Алекс Крал: нужно побольше времени, чтобы привыкнуть к ребятам 1
Эль-Кабир: после счета 1:1 я подумал, что мы можем обыграть "Спартак"
"Локомотив": решения РФС ведут к появлению обвинений в разном отношении к клубам 4
Опять двойки. Оценки игроков за матч «Спартак» – «Урал» 7
Кокорин до конца года может стать игроком "Сочи" 18
"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом победил "Лестер"
Абрахам в матче "Вулверхэмптон" - "Челси" оформил хет-трик и забил в свои ворота
Олег Кононов: я могу ответить болельщикам "Спартака" только победами 38
Президент "Урала": мы всегда удачно играем в Москве (видео) 1
Старый-добрый «Спартак» на месте. Екатеринбург опять наказал красно-белых 7
"Спартак" потерпел поражение от "Урала" 134
"Сочи" - "Локомотив": команды назвали свои стартовые составы 3
"Ювентус" сыграл вничью с "Фиорентиной"
Златан Ибрагимович - о своих навыках в FIFA 2020: может быть только один Златан
Юлиан Нагельсман: хотим сделать "Баварии" больно
Николай Левников: буду ходатайствовать за включение Пустовойтовой в список судей ПФЛ 7
Андер Эррера: Неймар - кандидат на получение "Золотого мяча" наряду с Мбаппе
Леонарду Жардим: у "Марселя" не очень большой выбор игроков, но они показали свою эффективность
Жером Боатенг поздравил Мюллера с 30-летием его фотографией в национальном женском наряде
"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Ньюкаслом" 1
Маурицио Сарри рассказал, как его мать, болельщица "Фиорентины", отреагировала на его назначение в "Ювентус" 1
"Реал" обыграл "Леванте" со счетом 3:2
Футболисты "Ротора" написали письмо руководству с просьбой не увольнять тренерский штаб
Александр Точилин: "Сочи" подписывал игроков не только из "Зенита", но это мало интересует журналистов 5
Стали известны составы "Спартака" и "Урала" на матч 9-го тура РПЛ 5
В московском метро из-за матча "Спартак" — "Урал" могут быть ограничения на вход и выход
"Енисей" не может выиграть 12 матчей подряд
Тренер молодёжной команды "Тамбова" был удалён за два предупреждения
"Енисей" и "Балтика" не сумели выявить сильнейшего в матче 13-го тура ФНЛ 1
Все новости