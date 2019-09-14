Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал выездную победу своей команды над "Спартаком" (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.
"Скомканное начало, мы приехали в гости к команде, которая хочет бороться за медали. Волнение и осторожность у нас присутствовали, поэтому пропустили гол со стандарта. В конце первого тайма почувствовали игру, перестали ошибаться. Во втором тайме попросил играть повыше, за спинами защитников, о чем и говорили. Думаю, что заслужили победу.
Удивил ли меня чем-либо "Спартак"? Все, что мы увидели, к этому и готовились. У соперника много индивидуальной игры", - цитирует Парфенова Sport24.ru.
Дмитрий Парфенов: "Спартак" не удивил. Все, что увидели, к тому "Урал" и готовился
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