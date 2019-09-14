В матче 9-го тура чемпионата России "Локомотив" в гостях одержал победу над "Сочи" со счетом 1:0.
Чемпионат России
9 тур
Гол: Крыховяк, 20
"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Миладинович, Бурмистров (Набиуллин, 69), Полоз, Цаллагов, Мостовой (Заболотный, 76), Нобоа, Карапетян (Лагатор, 46).
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук (Эдер, 13), Крыховяк, Жоау Мариу, Смолов (Коломейцев, 83).
Предупреждения: Цаллагов, 38, Живоглядов, 42, Баринов, 45
"Локомотив" в гостях обыграл "Сочи"
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