"Локомотив" в гостях обыграл "Сочи"

В матче 9-го тура чемпионата России "Локомотив" в гостях одержал победу над "Сочи" со счетом 1:0.



Чемпионат России



9 тур



Гол: Крыховяк, 20



"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Миладинович, Бурмистров (Набиуллин, 69), Полоз, Цаллагов, Мостовой (Заболотный, 76), Нобоа, Карапетян (Лагатор, 46).



"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук (Эдер, 13), Крыховяк, Жоау Мариу, Смолов (Коломейцев, 83).



Предупреждения: Цаллагов, 38, Живоглядов, 42, Баринов, 45