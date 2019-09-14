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"Локомотив" в гостях обыграл "Сочи"

В матче 9-го тура чемпионата России "Локомотив" в гостях одержал победу над "Сочи" со счетом 1:0.

Чемпионат России

9 тур

Гол: Крыховяк, 20

"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Миладинович, Бурмистров (Набиуллин, 69), Полоз, Цаллагов, Мостовой (Заболотный, 76), Нобоа, Карапетян (Лагатор, 46).

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук (Эдер, 13), Крыховяк, Жоау Мариу, Смолов (Коломейцев, 83).

Предупреждения: Цаллагов, 38, Живоглядов, 42, Баринов, 45


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Теги: Локомотив Сочи
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