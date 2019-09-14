Игрок "Сочи" Мостовой: понимаем, как действовать, но нам нужно ещё добавить в этом

Игрок "Сочи" Андрей Мостовой прокомментировал поражение от "Локомотива" (0:1) в девятом туре РПЛ

Фото: pfcsochi.ru

- Обе команды хотели победить, мы тоже после победы, на кураже. Качество поля? Оно здесь ни при чём.



- "Сочи" воспрял, но чего-то не получилось...



- Да, мы уже сыгрались, понимаем, как надо действовать, но нам надо ещё добавить в этом.



Принципиальность матче против "Локомотива"? У нас все матчи принципиальны. Нужно набирать очки. На каждую игру настраиваемся по-разному, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info