Юрий Семин: победа еще тяжела и тем, что выбыли два игрока - это Хеведес и Антон Миранчук

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал победу над "Сочи" (1:0).



"Я от вас слышу в первый раз про 300 побед в чемпионатах России. Это индивидуальное достижение. Я рад, что мы выиграли этот тяжелый матч. Очень сложное и тяжелое поле.



Победа еще тяжела и тем, что выбыли два игрока — это Хеведес и Антон Миранчук. Сложно сказать, какой диагноз. Хеведес — это глубокое рассечение, а Антону завтра сделают МРТ, тогда и будет ясно", - сказал Семин.