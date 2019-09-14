Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал победу над "Сочи" (1:0).
- Трехсотая победа - это индивидуальное достижение, а сегодняшняя победа 1:0 - командная. Нам были очень нужны три очка. Плохо, что травмы получили Антон Миранчук и Хеведес. Теряем ведущих игроков. Остаемся в Сочи еще на один день. Завтра проведем восстановительную тренировку, после чего полетим в Германию.
- Что с Хеведесом и Антоном?
- Не могу сказать конкретнее. Обследование будут завтра. У Хеведеса глубокое рассечение. Пока не понятно, смогут ли они сыграть с "Байером".
- Что делать со Смоловым, чтобы он начал забивать?
- Он забивает. Сегодня Федор играл на команду, и играл неплохо. Именно он организовал гол, выиграл верховую борьбу, а Крыховяк прочувствовал эпизод. У меня нет претензий к Смолову. Забивать не так просто - у «Сочи» защитники хорошего уровня. На тренировках Федор работает хорошо.
- В каком настроении подходите к "Байеру"?
- Настроение позитивное. Мы набрали три очка. Сейчас главное - восстановить игроков и избежать травм. Такое количество повреждений - большая проблема.
- Раньше у "Локомотива" была база в Сочи. Любите сюда приезжать?
- Мне всегда нравился Сочи, а после Олимпиады город преобразился. Даже иностранцы говорят, что это один из лучших курортов. А базы в Сочи у нас нет - мы арендуем поля.
- Вы поддержали мальчика Прохора, которого не хотели пускать на уроки из-за прически.
- Прохор должен простить взрослых, которые иногда делают глупости. Ждем его на наших матчах. Дай бог, чтобы из Прохора получился хороший футболист. Он молодец - свое мнение у парня есть.
ФК "Локомотив"
Юрий Сёмин: мы теряем ведущих футболистов
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