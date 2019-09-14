Юрий Сёмин: мы теряем ведущих футболистов

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал победу над "Сочи" (1:0).- Трехсотая победа - это индивидуальное достижение, а сегодняшняя победа 1:0 - командная. Нам были очень нужны три очка. Плохо, что травмы получили Антон Миранчук и Хеведес. Теряем ведущих игроков. Остаемся в Сочи еще на один день. Завтра проведем восстановительную тренировку, после чего полетим в Германию.- Не могу сказать конкретнее. Обследование будут завтра. У Хеведеса глубокое рассечение. Пока не понятно, смогут ли они сыграть с "Байером".- Он забивает. Сегодня Федор играл на команду, и играл неплохо. Именно он организовал гол, выиграл верховую борьбу, а Крыховяк прочувствовал эпизод. У меня нет претензий к Смолову. Забивать не так просто - у «Сочи» защитники хорошего уровня. На тренировках Федор работает хорошо.- Настроение позитивное. Мы набрали три очка. Сейчас главное - восстановить игроков и избежать травм. Такое количество повреждений - большая проблема.- Мне всегда нравился Сочи, а после Олимпиады город преобразился. Даже иностранцы говорят, что это один из лучших курортов. А базы в Сочи у нас нет - мы арендуем поля.- Прохор должен простить взрослых, которые иногда делают глупости. Ждем его на наших матчах. Дай бог, чтобы из Прохора получился хороший футболист. Он молодец - свое мнение у парня есть.