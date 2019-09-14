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Игнатьев: если у "Спартака" не будет результата, лучший вариант - к зимней паузе найти подходящую тренерскую кандидатуру

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал поражение "Спартака" от "Урала" в домашнем матче 9-го тура РПЛ (1:2).
Фото: "СЭ"
- Большинство последних встреч с "Уралом" "Спартак" проигрывал. Кажется, команда из Екатеринбурга становится одним из самых неудобных соперников для красно-белых...

- Ну, я не верю во всю эту конспирологию. Что же теперь, отказываться от игры с этой командой? Все зависит от того, как команда играет. Мне кажется, что если бы на этот раз на месте "Урала" была бы другая команда, может быть, его подобие, возможно, вариант был бы такой же. Потому что особого представления о том, как выигрывать, у спартаковцев не проявлялось. Забитый гол в ворота соперника, а дальше ошибки в обороне. И этот непозволительный мяч, который пропустил Максименко в ближний угол... Это детский гол. За такое обычно не поощряют. Я не скажу, что спартаковцы играли хуже, но им не хватало выстроенной командой игры, понимания того, как все это должно выглядеть. Хотя желание, в особенности во втором тайме при пропущенных мячах, у них было заметно. При этом красно-белые больше атаковали. Сказать, что это была безвольная, бесхребетная игра, нельзя. Но ошибки в обороне привели ко всему тому, что мы увидели. Где-то соперник был поудачливее.

- Что скажете о дебюте Алекса Крала за "Спартак"?

- Объем работы он выполнил хороший, но пока это все. Не повернется язык сказать, что он сконцентрировался на игре в обороне или очень квалифицировано сыграл в атаке. Все пока на довольно простом уровне.

- После очередной неудачи красно-белых не встает ли вопрос о смене главного тренера команды?

- Ну, во-первых, у нас нет четкого понимания задач, которые он должен решать. Если бы мы четко представляли, что на этом этапе ему надо обязательно что-то выигрывать... Думаю, Кононов находится в стадии формирования команды. Убрать тренера с его позиции, наверное, просто. Но у нас нет фамилии человека, который в обязательном порядке сработает лучше. Жизнь подсказывает, что чаще всего замены в разгар чемпионата не приносят положительного результата: будет трата времени на знакомство с командой и на формирование командной игры. Мое личное мнение, спешить здесь нет смысла. Если в дальнейшем не выстроится командная игра и не будет результата, то лучший вариант - найти подходящую кандидатуру к зимней паузе в чемпионате, когда новый наставник команды смог бы начать формировать свое видение. Тогда уже будет подготовительный период, будет время на то, чтобы познакомиться с игроками, приобрести новых футболистов.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Игнатьев Спартак Урал
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