Бывший главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал победу екатеринбургского клуба над "Спартаком" (2:1) в 9-м туре РПЛ.
"От "Урала" осталось хорошее впечатление. Первые минут 20 у них небольшой мандраж был, играли боязливо, пропустили, игра не получалась. Но потом взяли себя в руки потихоньку, контратаки пошли хорошие, и во втором тайме они вообще могли много забить. Кстати, у "Спартака" кроме углового и моментов не было никаких. "Урал" по игре полностью превзошел "Спартак", - цитирует Тарханова РИА Новости.
Александр Тарханов: "Урал" по игре полностью превзошел "Спартак"
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