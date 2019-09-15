Монструозный Фернандес теперь ещё и забивает! "Тамбов" уже наверняка в трепете

Лучший правый защитник с российским паспортом и вообще в премьер-лиге, возможно, проводит самый крутой сезон в своей карьере.За пару дней до возобновления чемпионата для ЦСКА болельщики признали Марио лучшим игроком августа. Защитник провёл на поле все четыре игры и дважды забил – «Спартаку» и «Ахмату». Акинфеева Марио опередил с более чем солидным отрывом.В июле он тоже был на первом месте, хотя отличился только голевой передачей. Зато какой.



Все думали, что самым страшным для ЦСКА будет первый сезон после глобального обновления – отъезда Березуцких, футбольного конца Игнашевича и массы других важных потерь (Вернблум, Муса), но первую его часть красно-синие прошли на кураже. А вот вторая осень пионеротряда Гончаренко складывается тяжелее.



Слишком много травм (хотя это было и год назад), впереди один только Чалов, у которого спад после роскошного прошлого года и меньше стабильности, и новые люди в центре обороны. Бекао и Магнуссон договорились быстрее: Дивеев и Шарлия до сих пор не смогли адаптироваться окончательно.



Зато в команде есть Марио. Летом Гинера на полном серьёзе подозревали, что он может продать защитника – вроде как нет денег, да ещё и без Лиги чемпионов остались. Но боссы ЦСКА решили не идти на такой шаг (максимально сомнительные решения сверху это прерогатива другого московского клуба), хотя все возможности были:



- Нельзя рассматривать трансферную кампанию без учёта того, что удалось сохранить лидеров. Марио Фернандес и Федя Чалов вполне могли покинуть ЦСКА, причём и в том, и в другом случае предложения были сделаны очень хорошие. Не в два раза выше рынка, но очень достойные. Допускаю, что по тому же Марио мы больше не увидим таких цифр, ведь Фернандес не молодеет.





- Я могу только ещё раз восхититься Марио. Он по своему спортивному уровню и характеру – беспрецедентен. Фернандес сразу сказал, что хочет остаться в ЦСКА, что никакие финансовые аспекты его не интересуют. Хотя понятно, что если бы трансфер в «Зенит» состоялся, то его зарплата существенно бы увеличилась. При этом Марио дал понять, что если ЦСКА этот трансфер выгоден, то он готов подчиниться решению руководства. Я с таким ещё не сталкивался, - рассказывал генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев в интервью «Чемпионату».Марио тащит не только ЦСКА, в котором под него подогнана схема: на случай контратаки позицию Марио закрывает кто-нибудь из опорников или один из защитник в случае, если играют в три центральных. В сентябре Фернандес отличился за сборную России в игре с Казахстаном.Не говоря о том, что защитник забил в матче, который де-факто снял последние вопросы в группе, следует вспомнить, как тяжело складывалась эта встреча для наших.На секунду показалось, что это Хорватия, мы надеемся на полуфинал, а никаких полтора года не проходило.Это был уже третий мяч, оформленный Марио, в не так давно начавшемся сезоне. Фернандес никогда не забивал так много. Это самый результативный, если брать голы, сезон в его карьере уже гарантированно. Защитник забил за всё свое время в России (в ЦСКА он приехал в 2012-м) до этого сезона столько же, сколько за два месяца 2019-го.



Насколько далеко может зайти Фернандес, сказать тяжело. Такими темпами он может настрелять целый десяток. Но в любом случае всё прямо сейчас выглядит так, будто к 28 годам Марио подошёл в своём лучшем состоянии.



Может, через год будет ещё одно предложение? Бабаев признавался, что Марио за рубежом интересовались только не топы:



- Их было несколько. Не от грандов – «Барселоны» или «Реала». От клубов следующего эшелона, которые регулярно играют в еврокубках, - говорил в том же интервью гендиректор ЦСКА.



Если Фернандес продолжит забивать, красно-синие почти наверняка получат топовый запрос. И уже не от «Зенита».



Фото: daylynews, Александр Сафонов, «Чемпионат»