Монструозный Фернандес теперь ещё и забивает! "Тамбов" уже наверняка в трепете

За пару дней до возобновления чемпионата для ЦСКА болельщики признали Марио лучшим игроком августа. Защитник провёл на поле все четыре игры и дважды забил – «Спартаку» и «Ахмату». Акинфеева Марио опередил с более чем солидным отрывом.
В июле он тоже был на первом месте, хотя отличился только голевой передачей. Зато какой.
Все думали, что самым страшным для ЦСКА будет первый сезон после глобального обновления – отъезда Березуцких, футбольного конца Игнашевича и массы других важных потерь (Вернблум, Муса), но первую его часть красно-синие прошли на кураже. А вот вторая осень пионеротряда Гончаренко складывается тяжелее.
Слишком много травм (хотя это было и год назад), впереди один только Чалов, у которого спад после роскошного прошлого года и меньше стабильности, и новые люди в центре обороны. Бекао и Магнуссон договорились быстрее: Дивеев и Шарлия до сих пор не смогли адаптироваться окончательно.
Зато в команде есть Марио. Летом Гинера на полном серьёзе подозревали, что он может продать защитника – вроде как нет денег, да ещё и без Лиги чемпионов остались. Но боссы ЦСКА решили не идти на такой шаг (максимально сомнительные решения сверху это прерогатива другого московского клуба), хотя все возможности были:
- Нельзя рассматривать трансферную кампанию без учёта того, что удалось сохранить лидеров. Марио Фернандес и Федя Чалов вполне могли покинуть ЦСКА, причём и в том, и в другом случае предложения были сделаны очень хорошие. Не в два раза выше рынка, но очень достойные. Допускаю, что по тому же Марио мы больше не увидим таких цифр, ведь Фернандес не молодеет.
- Я могу только ещё раз восхититься Марио. Он по своему спортивному уровню и характеру – беспрецедентен. Фернандес сразу сказал, что хочет остаться в ЦСКА, что никакие финансовые аспекты его не интересуют. Хотя понятно, что если бы трансфер в «Зенит» состоялся, то его зарплата существенно бы увеличилась. При этом Марио дал понять, что если ЦСКА этот трансфер выгоден, то он готов подчиниться решению руководства. Я с таким ещё не сталкивался, - рассказывал генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев в интервью «Чемпионату».
Марио тащит не только ЦСКА, в котором под него подогнана схема: на случай контратаки позицию Марио закрывает кто-нибудь из опорников или один из защитник в случае, если играют в три центральных. В сентябре Фернандес отличился за сборную России в игре с Казахстаном.
Не говоря о том, что защитник забил в матче, который де-факто снял последние вопросы в группе, следует вспомнить, как тяжело складывалась эта встреча для наших.
Победный гол Марио Фернандеса ? pic.twitter.com/q1Vg6SgRI1— Сборная России (@TeamRussia) September 9, 2019
На секунду показалось, что это Хорватия, мы надеемся на полуфинал, а никаких полтора года не проходило.
Это был уже третий мяч, оформленный Марио, в не так давно начавшемся сезоне. Фернандес никогда не забивал так много. Это самый результативный, если брать голы, сезон в его карьере уже гарантированно. Защитник забил за всё свое время в России (в ЦСКА он приехал в 2012-м) до этого сезона столько же, сколько за два месяца 2019-го.
Насколько далеко может зайти Фернандес, сказать тяжело. Такими темпами он может настрелять целый десяток. Но в любом случае всё прямо сейчас выглядит так, будто к 28 годам Марио подошёл в своём лучшем состоянии.
Может, через год будет ещё одно предложение? Бабаев признавался, что Марио за рубежом интересовались только не топы:
- Их было несколько. Не от грандов – «Барселоны» или «Реала». От клубов следующего эшелона, которые регулярно играют в еврокубках, - говорил в том же интервью гендиректор ЦСКА.
Если Фернандес продолжит забивать, красно-синие почти наверняка получат топовый запрос. И уже не от «Зенита».
Фото: daylynews, Александр Сафонов, «Чемпионат»