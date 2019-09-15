Стали известны стартовые составы "Тамбова" и московского ЦСКА на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Тамбов": Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Аппаев, Костюков, Мелкадзе.
Запасные: Сугробов, Кулик, Карасёв, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Салли, Обухов, Часовских, Мамтов.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура.
Запасные: Помазун, Карпов, Елеев, Шарлия, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Лукас Сантос.
Стали известны составы "Тамбова" и ЦСКА
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