В матче 9-го тура чемпионата России "Оренбург" обыграл "Рубин" со счетом 2:1.
Чемпионат России
9 тур
Голы: Алвеш, 49, Башкиров, 53, Кулишев, 89 (пенальти)
"Оренбург": Климович, Сиваков, Терехов, Зотов, Козлов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Алвеш (Галаджан, 83), Шкофлек (Фамейе, 67), Деспотович (Кулишев, 87).
"Рубин": Дюпин, Плиев, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров (Кварацхелия, 80), Могилевец, Ташаев, Игорь Коновалов, Зуев, Марков (Кьяртанссон, 73).
Предупреждения: Шкофлек, 13, Башкиров, 54, Степанов, 59, Аюпов, 77, Уремович, 88, Плиев, 90
"Оренбург" дома обыграл "Рубин"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»