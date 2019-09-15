Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин поделился впечатлениями от победы над "Рубином" в матче 9-го тура РПЛ (2:1).
"Очень важная победа! Это долгожданный и важный триумф, впервые в этом сезоне выиграли на своем поле. Это отправная точка, дальше будем подниматься выше, но работы много еще.
Улучшается игра или нет, скажет результат. Как очки будем набирать, так и будем делать выводы. Сегодня результат положительный, готовимся к следующей игре", - цитирует Столыпина Sport24.ru.
Василий Столыпин: очень важная победа "Оренбурга", дальше будем подниматься выше
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