Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо подвел итоги матча 9-го тура Российской Премьер-лиги с "Оренбургом" (1:2).
"Мы начали игру хорошо, у нас было преимущество во владении мячом, но воплотить преимущество в гол не смогли. Второй тайм уже они начли активнее, вследствие этого они забили гол. Хорошо, что мы отыгрались очень быстро. Но в конце мы пропустили с пенальти, 1:2, и времени на камбэк уже не было", — цитирует Докампо ФК "Рубин".
Эдуардо Докампо: после второго гола у "Рубина" уже не было времени отыграться
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»