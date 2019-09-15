Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Крыльев Советов" на матч 9-го тура чемпионата России.
"Краснодар": Сафонов — Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес — Камболов, Олссон, Вилена — Вандерсон, Ари, Сулейманов.
Запасные: Адамов, Ещенко, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Кайо, Намли, Игнатьев, Берг.
"Крылья Советов": Рыжиков — Комбаров, Чернов, Карпов, Полуяхтов — Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский — Канунников, Соболев.
Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Терехов, Якуба, Киселев, Мияйлович, Антон, Смирнов, Гынсарь, Радонич.
"Краснодар" - "Крылья Советов": команды назвали свои стартовые составы
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