Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев оценил игру красно-белых в матче 9-го тура РПЛ против "Урала" (1:2).
"Спартак" не прибавляет, а деградирует. Великий Бесков говорил: главное найти игроков и расставить их. Вроде бы кого-то нашли, а расставить не получается. "Спартак" владел мячом 62 процента времени, а забивал соперник.
Я опять услышал после матча странную речь Кононова. Он говорил, что первый тайм команда играла хорошо. Это слова не тренера, а болельщика. И не было сказано, что у команды не получился быстрый переход из обороны в атаку, что защита серьезно ошибалась.
Я не вижу тренерской работы! Пока "Спартак" ужасен", — цитирует Ловчева "Советский спорт".
Евгений Ловчев: "Спартак" не прибавляет, а деградирует. Он ужасен
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»