» » Виктор Гончаренко: ложка дегтя - травмы и дисквалификации, но будем с этим справляться

Виктор Гончаренко: ложка дегтя - травмы и дисквалификации, но будем с этим справляться

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над "Тамбовом" в матче 9-го тура РПЛ.
Фото: "Спорт день за днем"
"В первом тайме у нас мало что получалось, но мы по чуть-чуть наращивали преимущество, заработали пенальти. Не забили его, но это не выбило из колеи, продолжили оказывать давление. Путем замен удалось еще взвинтить темп. Судьбу матча решил отличный удар Бистровича. Мы одержали победу, довольны этим и идем вперед. Ложка дегтя — травмы и дисквалификации, но будем с этим справляться.

Очень мало крупных результатов в чемпионате. Плюс "Тамбов" проиграл лидерам с небольшим счетом. Всем командам здесь приходится тяжело. Даже клубы из ФНЛ к девятому туру имеют опыт, чтобы потянуть время, умеют обороняться и находить слабые места при стандартах. Если играть на встречных курсах, это одно, а когда команда закрывается, то все сложнее. Что-то может идти так, как надо тебе, что-то в пользу соперника. И неважно, что было сказано в раздевалке", — цитирует Гончаренко ПФК ЦСКА.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Гончаренко ЦСКА Тамбов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Сергей Семак прокомментировал инцидент с оскорблением судьи Матюнина
Соболев дал «Крыльям» надежду и её лишил. После сэйва Сафонова «Краснодар» раскатал Самару 3
"Краснодар" на своем поле победил "Крылья Советов" 15
"Реал" может получить 440 миллионов евро на трансферы в этом сезоне 2
Родриго Эрнандес: после поражения от "Норвича" "Ман Сити" хочет убить "Шахтер"
"Лестер" с юмором ответил разработчикам FIFA 20 на рейтинг Моргана в игре: скорость 29? 2
Григорян о матче с ЦСКА: не уверен, что буду пересматривать это говно. Не увидел, в чем они нас превзошли 15
"Локомотив" опубликовал информацию по травмам Миранчука и Хёведеса 4
Алексей Миранчук поддержал своего травмированного брата
Александр Точилин: надо скорее проводить реформы в подготовке арбитров и вводить систему VAR на все матчи
Виктор Гончаренко: ложка дегтя - травмы и дисквалификации, но будем с этим справляться 6
Давид Алаба получил травму и выбыл на неопределенный срок
Андре Шюррле: каждый, кто приходит в "Спартак", хочет знать об истории клуба 4
Олег Кононов: если я не буду мотивировать команду как тренер, то никакой игры вообще не будет 11
Чалов не в форме, потерян Гогуа. У ЦСКА был тяжёлый выезд, но красно-синие победили с помощью арбитра 38
"Тамбов" на своем поле проиграл ЦСКА 103
В PES 2020 замечен баннер с оскорблениями "Ювентуса" 1
Евгений Ловчев: "Спартак" не прибавляет, а деградирует. Он ужасен 5
"Краснодар" - "Крылья Советов": команды назвали свои стартовые составы 1
Пако Алькасер: в "Барселоне" некоторые люди очень плохо относились ко мне
Андрей Шевченко: я живу в Лондоне последние 13 лет. Там моя семья, им там удобно 7
Иван Ургант: каждый тренер "Спартака" напоминает собаку, которая гонится за автобусом 16
Флорентино Перес: игроки "Реала" заслуживают любовь и уважение
Эдуардо Докампо: после второго гола у "Рубина" уже не было времени отыграться
Василий Столыпин: очень важная победа "Оренбурга", дальше будем подниматься выше
Брат Дибалы: скрипка не может играть прекрасную музыку, если ей не хватает струны
«Карреру уволили после трёх домашних поражений, почему Кононова не увольняют?» – «Спартак» встретился с болельщиками 17
Александр Григорян: Кононову в "Спартаке" не позавидуешь 1
"Оренбург" дома обыграл "Рубин" 6
Франк Рибери: болельщики "Фиорентины" восхитительны
Все новости