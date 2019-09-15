"Краснодар" на своем поле победил "Крылья Советов"

В матче 9-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле обыграл "Крылья Советов" со счетом 4:2.



Чемпионат России



9 тур



Голы: Сулейманов, 16, Олссон, 48, Вандерсон, 57, Ари, 67 - Соболев, 12, Антон, 75 (пен).

Нереализованные пенальти: Соболев, 45+3 (вратарь), Ари, 67 (вратарь).



"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Камболов (Уткин, 61), Олссон, Вильена, Вандерсон (Намли, 76), Ари (Игнатьев, 69), Сулейманов.



"Крылья Советов": Рыжиков, Комбаров (Терехов, 61), Чернов, Карпов, Полуяхтов, Гацкан, Тимофеев (Антон, 66), Кабутов (Радонич, 80), Зиньковский, Канунников, Соболев.



Предупреждения: Кабутов, 34, Камболов, 45+2, Мартынович, 50, Гацкан, 66, Спайич, 73, Вильена, 81.