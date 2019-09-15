» » Миодраг Божович: "Крылья Советов" попали в ловушку "Краснодара"

Миодраг Божович: "Крылья Советов" попали в ловушку "Краснодара"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:4).
Фото: "Спорт день за днем"
"В первом тайме мы выглядели довольно плохо, мяч был у "Краснодара". У нас были две хорошие атаки, одну из которых удалось реализовать. Что касается "Краснодара", они не создали никаких моментов, кроме гола Сулейманова. Начало второго тайма было за "Краснодаром". Они быстро забили нам два гола, после такого тяжело продолжать в том же темпе. У соперника есть всё для того, чтобы совершать быстрые контратаки. Они до конца матча старались создавать ещё моменты, мы просто попали в их ловушку. Думаю, что гол Олссона психологически убил нас. Мы забили второй гол и, к сожалению, больше ничего не успели сделать. Конечно, «Краснодар» заслуженно одержал победу. Возможно, результат был бы другим, если бы мы тогда реализовали пенальти.

Что касается нашей цели на этот матч, нам нужно было всеми силами не позволять «Краснодару» играть в свою игру, не начинать атаки от своих ворот, не допускать коротких передач, которые очень хорошо умеет делать эта команда. Мы попытались вести агрессивную игру, и как итог, в первом тайме мы выиграли больше единоборств. Это одна из причин, почему мы забили гол и могли забить второй.

Что касается Виталия Лысцова, он работает с нами только 10 дней. У него была тяжёлая травма, но сейчас он восстановился и хорошо себя проявляет на тренировках. Ему нужно показать, что он заслуживает выходить на поле с первых минут", - цитирует Божовича "Чемпионат".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Божович Крылья Советов Краснодар
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Даниил Медведев - о дружбе с футболистами: сборная смотрела мой матч, и на следующий день все ходили сонные
Унаи Эмери: не смогли справиться с давлением
Сергей Матвеев: довольны результатом, потому что после пауз на игры сборных всегда сложно
Кристоффер Олссон: считаю, что у меня настало время забивать голы
Сергей Семак: "Зенит" вряд ли потеряет деньги на Малкоме 5
Руслан Камболов: VAR в России как-то не очень работает. Каждый судья трактует по-разному
Миодраг Божович: я и сейчас думаю, что «Краснодар» с Мамаевым смотрелся интереснее
Магомед Шапи-Сулейманов: все нормально, я поправился после травмы
Сергей Рыжиков: повторов не видел, но, думаю, решения Карасева были справедливые
Сергей Матвеев: ещё дней 10, и Фернандеш будет с нами в основной группе
Сергей Семак: думаю, я не пошел бы работать в "Спартак" 11
Миодраг Божович: "Крылья Советов" попали в ловушку "Краснодара"
Сергей Семак прокомментировал слухи о предложенных "Зенитом" за Ал. Миранчука 40 млн евро 3
Волейболист Михайлов: раздутые зарплаты футболистов из бюджетных средств - это проблема страны 2
Сергей Семак прокомментировал инцидент с оскорблением судьи Матюнина 9
Соболев дал «Крыльям» надежду и её лишил. После сэйва Сафонова «Краснодар» раскатал Самару 5
"Краснодар" на своем поле победил "Крылья Советов" 21
"Реал" может получить 440 миллионов евро на трансферы в этом сезоне 3
Родриго Эрнандес: после поражения от "Норвича" "Ман Сити" хочет убить "Шахтер"
"Лестер" с юмором ответил разработчикам FIFA 20 на рейтинг Моргана в игре: скорость 29? 2
Григорян о матче с ЦСКА: не уверен, что буду пересматривать это говно. Не увидел, в чем они нас превзошли 21
"Локомотив" опубликовал информацию по травмам Миранчука и Хёведеса 6
Алексей Миранчук поддержал своего травмированного брата
Александр Точилин: надо скорее проводить реформы в подготовке арбитров и вводить систему VAR на все матчи
Виктор Гончаренко: ложка дегтя - травмы и дисквалификации, но будем с этим справляться 7
Давид Алаба получил травму и выбыл на неопределенный срок
Андре Шюррле: каждый, кто приходит в "Спартак", хочет знать об истории клуба 5
Олег Кононов: если я не буду мотивировать команду как тренер, то никакой игры вообще не будет 12
Чалов не в форме, потерян Гогуа. У ЦСКА был тяжёлый выезд, но красно-синие победили с помощью арбитра 40
"Тамбов" на своем поле проиграл ЦСКА 103
Все новости