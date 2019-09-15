Миодраг Божович: "Крылья Советов" попали в ловушку "Краснодара"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:4).



Фото: "Спорт день за днем"