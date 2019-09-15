» » Сергей Семак: "Зенит" вряд ли потеряет деньги на Малкоме

Сергей Семак: "Зенит" вряд ли потеряет деньги на Малкоме

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о вингере своей команды Малкоме.
Фото: "Матч ТВ"
"Прекрасный парень, профессионал, который работает. Даже в выходные он никуда не уезжал, продолжал восстановление. Ждём его на футбольном поле. Это один из самых талантливых игроков своего поколения. Правда, не нужно забывать, что он ещё очень молод. Возможно, ему понадобится какое-то время для того, чтобы адаптироваться. Но, безусловно, это актив для клуба, тот игрок, на котором "Зенит" вряд ли может потерять деньги. Как в случае с Паредесом. Приходит игрок с именем в Европе, который имеет высокую стоимость. Это хорошее вложение для клуба и помощь команде. Игроков такого уровня достаточно сложно заполучить", - цитирует Семака "Российская газета".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Семак Зенит Малком
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Даниил Медведев - о дружбе с футболистами: сборная смотрела мой матч, и на следующий день все ходили сонные
Унаи Эмери: не смогли справиться с давлением
Сергей Матвеев: довольны результатом, потому что после пауз на игры сборных всегда сложно
Кристоффер Олссон: считаю, что у меня настало время забивать голы
Сергей Семак: "Зенит" вряд ли потеряет деньги на Малкоме 5
Руслан Камболов: VAR в России как-то не очень работает. Каждый судья трактует по-разному
Миодраг Божович: я и сейчас думаю, что «Краснодар» с Мамаевым смотрелся интереснее
Магомед Шапи-Сулейманов: все нормально, я поправился после травмы
Сергей Рыжиков: повторов не видел, но, думаю, решения Карасева были справедливые
Сергей Матвеев: ещё дней 10, и Фернандеш будет с нами в основной группе
Сергей Семак: думаю, я не пошел бы работать в "Спартак" 11
Миодраг Божович: "Крылья Советов" попали в ловушку "Краснодара"
Сергей Семак прокомментировал слухи о предложенных "Зенитом" за Ал. Миранчука 40 млн евро 3
Волейболист Михайлов: раздутые зарплаты футболистов из бюджетных средств - это проблема страны 2
Сергей Семак прокомментировал инцидент с оскорблением судьи Матюнина 9
Соболев дал «Крыльям» надежду и её лишил. После сэйва Сафонова «Краснодар» раскатал Самару 5
"Краснодар" на своем поле победил "Крылья Советов" 21
"Реал" может получить 440 миллионов евро на трансферы в этом сезоне 3
Родриго Эрнандес: после поражения от "Норвича" "Ман Сити" хочет убить "Шахтер"
"Лестер" с юмором ответил разработчикам FIFA 20 на рейтинг Моргана в игре: скорость 29? 2
Григорян о матче с ЦСКА: не уверен, что буду пересматривать это говно. Не увидел, в чем они нас превзошли 21
"Локомотив" опубликовал информацию по травмам Миранчука и Хёведеса 6
Алексей Миранчук поддержал своего травмированного брата
Александр Точилин: надо скорее проводить реформы в подготовке арбитров и вводить систему VAR на все матчи
Виктор Гончаренко: ложка дегтя - травмы и дисквалификации, но будем с этим справляться 7
Давид Алаба получил травму и выбыл на неопределенный срок
Андре Шюррле: каждый, кто приходит в "Спартак", хочет знать об истории клуба 5
Олег Кононов: если я не буду мотивировать команду как тренер, то никакой игры вообще не будет 12
Чалов не в форме, потерян Гогуа. У ЦСКА был тяжёлый выезд, но красно-синие победили с помощью арбитра 40
"Тамбов" на своем поле проиграл ЦСКА 103
Все новости