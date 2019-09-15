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В Махачкале произошла драка между футболистами юношеских команд

15 сентября, в воскресенье, после матча 16-го тура первенства ЮФО среди юношеских команд 2003 годов рождения между игроками "УОР-Дагестан" и "Юность" произошла массовая драка, сообщает Регион Онлайн.

По информации Telegram-канала "Мутко против", сын известного дагестанского футболиста Арсена Акаева спровоцировал конфликт между игроками. Вероятно, что он нанес первый удар по футболисту осетинской команды. Отец пошел успокаивать своего ребенка, но получил удар от игрока клуба соперников. Позже на газон стали выбегать все присутствующие, что привело к массовой драке.

Акаев завершил карьеру в 2006 году. Российский спортсмен выступал за "Анжи" и "Динамо" из Махачкалы.

Telegram-канал Baza утверждает, что пятерых участников конфликта задержали сотрудники полиции. При этом одному из вратарей команд сломали нос.

"СЭ"


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