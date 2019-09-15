"В подборе гостей и составлении тем вообще не участвую. Просто прихожу на съемку и уже там узнаю, кого и что снимаем. Я не люблю ни к чему готовиться. Так что все, что вы видите, — это экспромт. В последний раз пришел на съемку, оказалось, что я главный гость. А мне об этом никто не говорил даже.
Кто захочет, тот пусть и приходит. Я буду рад всем, кому есть что рассказать. К сожалению, мало тех, кто будет готов прийти и говорить правду. А хотелось бы видеть тех, кто будет откровенен.
Хотелось бы с Владимиром Владимировичем Путиным интервью сделать. О чем разговор будет? О жизни. Главный вопрос к нему? Ну, зачем я его сейчас буду рассказывать. Он же тогда прочитает и подготовится, а так будет нежданчик. Он-то лучше меня готовится к своим выступлениям", — цитируют Быстрова "Известия".
Владимир Быстров заявил о желании сделать интервью с Владимиром Путиным
Бывший игрок "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров, который с недавних пор ведет видеоблог, признался, что хотел бы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Фото: "Спорт-экспресс"
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