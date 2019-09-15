Владимир Быстров заявил о желании сделать интервью с Владимиром Путиным

Бывший игрок "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров, который с недавних пор ведет видеоблог, признался, что хотел бы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: "Спорт-экспресс"