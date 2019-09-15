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Александр Головин: в России я мог оббежать защитника из каждой команды, во Франции — почти не одного

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о разнице между чемпионатами Франции и России. Ранее 23-летний футболист выступал за ЦСКА.
Фото: Panoramic / Global Look Press
"Не хотелось бы обижать наш чемпионат, но здесь я не встречал такого, чтобы мне было легко, например, взять кого-то прокинуть, оббежать. Такое проходило с каждой командой у нас, а во Франции я не могу этого сделать почти ни с одним защитником. С центральным, может быть, да, но крайние защитники не медленнее меня, а даже быстрее, это 100%.

В начале для меня было тяжело, что нет зимнего перерыва, как в России, очень много игр. В первом сезоне еще была Лига чемпионов, игры шли среда — воскресенье, среда — воскресенье, и так на протяжении полугода. Для меня это было как минимум непривычно. Каждые две недели тренер делал ротацию, потому что ты уже не можешь играть. 60 минут, а дальше ты уже становишься бесполезным, просто нет сил.

Когда я играл в России, мне казалось, что у нас достаточно матчей, но теперь я понимаю, что у нас очень много отдыха, потому что только в субботу игра, а затем недельный цикл подготовки. Этого времени хватает за глаза, чтобы подготовиться, восстановиться. Думаю, 10-15 дней отпуска в зимний перерыв достаточно", — сказал Головин в программе "Инсайдеры" на "Матч ТВ".


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Теги: РПЛ Лига 1 Головин Монако
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