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Василий Уткин: болельщики, вы пар, а "Спартак" – чайник. Чайнику нужны яйца?

Известный журналист Василий Уткин прокомментировал встречу "Спартака" с болельщиками после поражения от "Урала" (1:2) в матче 9-го тура РПЛ.
Фото: News.ru
"О чём говорят после этой пресс-конференции? Ничего не изменилось – четыре поражения в пяти матчах. Но все говорят: ну, в общем-то, молодцы, показали, что мужики, что не боятся, есть характер, есть яйца.

Я вот думаю, дорогой "Спартак", уж извини за прямоту, я с тобой трахаться не собирался, мне всё равно, есть ли у тебя яйца. Я вообще в этом не сильно-то и сомневался, что они есть.

Но такая субстанция… Между нами говоря, как плохому танцору, так и плохому футболисту они иногда только мешают. На фоне плохой игры их наличие ввергает даже глубже в атмосферу неверия.

Пар выпустили, с болельщиками поговорили, ответы появились какие-то? Ну, нет, конечно. Болельщики, вы пар, который выпустили из приоткрытой крышки чайника. "Спартак" – чайник. Чайнику нужны яйца? Объясните, пожалуйста, простой вопрос", – сказал Уткин на своём YouTube-канале.


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Теги: Уткин Спартак Москва
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