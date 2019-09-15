Василий Уткин: болельщики, вы пар, а "Спартак" – чайник. Чайнику нужны яйца?

Известный журналист Василий Уткин прокомментировал встречу "Спартака" с болельщиками после поражения от "Урала" (1:2) в матче 9-го тура РПЛ.

Фото: News.ru