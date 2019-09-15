Источник: киевское "Динамо" внимательно следит за ситуацией с Олегом Кононовым
В столице Украины пристально наблюдают за событиями, которые разворачиваются вокруг будущего Олега Кононова в "Спартаке".
Фото: "Фратрия"
У тренера не задался этот сезон: не получается добиться стабильных результатов в чемпионате, а в Лиге Европы команда не смогла пройти квалификацию. У киевского же "Динамо" сейчас неудачный период в своей лиге — клуб после шести матчей набрал всего 8 очков и идет пятым. Тогда как у лидирующего "Шахтера" — 21 очков после 7 игр. Не исключено, что вариант с Кононовым при определенном развитии событий может серьезно заинтересовать динамовцев, утверждает "Спорт-экспресс".
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