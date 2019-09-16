Гендиректор "КАМАЗа": матч со "Спартаком" состоится в Набережных Челнах

Генеральный директор "КАМАЗа" Айнур Миннеханов сообщил, что матч 1/16 финала Кубка России со "Спартаком" состоится в Набережных Челнах.

Фото: chelny24.ru