"Матч со "Спартаком" состоится в Набережных Челнах, сегодня об этом объявил мэр города. До этого мы решали совместно с полицией вопросы по регламенту антитеррора, достаточно жёсткому. Это касалось специализированного оборудования, интроскопов, достаточного количества рамок, дополнительных КПП. Также решался вопрос дополнительного ограждения гостевой трибуны", — рассказал в беседе с "Чемпионатом".
Ранее сообщалось, что "КАМАЗ" и "Спартак" могут сыграть в другом городе из-за неготовности полиции Набережных Челнов осуществить необходимые меры безопасности.
Гендиректор "КАМАЗа": матч со "Спартаком" состоится в Набережных Челнах
Генеральный директор "КАМАЗа" Айнур Миннеханов сообщил, что матч 1/16 финала Кубка России со "Спартаком" состоится в Набережных Челнах.
Фото: chelny24.ru
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