Кирилл Щетинин: "Зенит" — флагман российского футбола. Конечно, приятно внимание со стороны такого клуба

17-летний полузащитник Кирилл Щетинин, который перешёл из "Локомотива" в "Зенит", рассказал о первых днях в новой команде.

Фото: официальный сайт РФС