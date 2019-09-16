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Кирилл Щетинин: "Зенит" — флагман российского футбола. Конечно, приятно внимание со стороны такого клуба

17-летний полузащитник Кирилл Щетинин, который перешёл из "Локомотива" в "Зенит", рассказал о первых днях в новой команде.
Фото: официальный сайт РФС
"Зенит" — флагман российского футбола, поэтому, конечно, приятно внимание со стороны такого клуба. Это серьёзная организация, сразу это чувствуешь, когда оказываешься здесь. Контракт подписал на три года, уверен, что смогу тут прогрессировать, все ребята на виду, в том числе и у тренеров первой команды. Главное сейчас работать с максимальной отдачей и концентрацией, тогда всё будет в порядке", — сказал Щетинин в беседе с "Чемпионатом".


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Теги: Зенит
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