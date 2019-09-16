Массимо Каррера назвал игрока "Спартака", за которого он больше всего переживает

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера назвал полузащитника Александра Ташаева — как игрока, который не смог раскрыться.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов