Массимо Каррера назвал игрока "Спартака", за которого он больше всего переживает
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера назвал полузащитника Александра Ташаева — как игрока, который не смог раскрыться.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
"Есть ли какой-то игрок, за которого я переживаю, что он не проявил себя? Ташаев. Вероятно, он еще не был готов к такому скачку. Одно — играть за команду, которая на данный момент не борется за какие-то высокие места, и совершенно другое — идти в команду, где получаешь намного больше давления и ответственности. Может быть, он был к этому всему не готов", - приводит слова Карреры "Спорт-экспресс".
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