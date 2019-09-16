Глава "Ростеха": если тульский "Арсенал" будет в середине таблицы, этого вполне достаточно
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что его корпорация не намерена значительно увеличивать расходы на тульский "Арсенал".
Фото: Владислав Шатило/РБК
"Честно говоря, не занимаюсь управлением клуба. У нас в наблюдательном совете мой помощник, он сам любитель футбола, который активно с ними работает. Я не думаю, что мы будем очень большие деньги тратить. Если "Арсенал" будет в середине таблицы, этого вполне достаточно", — цитирует Чемезова "РБК-Спорт".
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