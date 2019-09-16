Глава "Ростеха": если тульский "Арсенал" будет в середине таблицы, этого вполне достаточно

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что его корпорация не намерена значительно увеличивать расходы на тульский "Арсенал".

Фото: Владислав Шатило/РБК