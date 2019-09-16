"Человек эмоциональный, вспылил. Санкций не будет. Беседу проведём, посоветуем высказываться корректно", — цитирует Коновалову ТАСС.
"Тамбов" не будет штрафовать Григоряна за высказывания после матча с ЦСКА
Руководство "Тамбова" не станет штрафовать главного тренера команды Александра Григоряна за резкие высказывания по итогам матча 9-го тура РПЛ с ЦСКА. Об этом сообщила генеральный директор тамбовского клуба Ольга Коновалова.
Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru
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