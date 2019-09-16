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Массимо Каррера: не хотел бы больше общаться с Пилипчуком. Он повел себя абсолютно неправильно

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о конфликте со своим помощником Романом Пилипчуком по ходу сезона-2017/18.

Пилипчук за два тура до конца сезона-2017/18 сделал заявление о том, что намерен уйти из "Спартака" по окончании сезона и стать главным тренером. В своем интервью он поблагодарил за сотрудничество всех, кроме Карреры. После этого Пилипчук был отстранен и покинул "Спартак" в июне 2018-го.

"На самом деле я не знаю, в чем я мог ошибиться во втором сезоне. Меня клевали за то, чего я не делал, обвиняли в определенных ситуациях, где я вообще не участвовал. Я привел двух ассистентов из Италии, потому что была потребность расширить тренерский штаб — мы играли в трех турнирах. Но я никого не хотел обделить этим. Увы, не все видели в этом пользу.

Поступок Пилипчука? Я не могу знать, что в тот момент пронеслось у него в голове. Я не знаю, по какой причине он сделал это. Этот вопрос вам стоит задать ему. Я с ним с тех пор не общался и не хотел бы больше этого делать. Я считаю, что он повел себя абсолютно неправильно. Вся ситуация преподносилась так, будто чемпионство — заслуга Пилипчука, а я исполнял лишь роль мотиватора. Позже мы увидели его тренерский опыт. Что произошло — то произошло. Пусть каждый сам делает свои выводы", — цитирует Карреру "Спорт-Экспресс".


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Теги: Каррера Пилипчук
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