Стали известны стартовые составы московского "Динамо" и "Уфы" на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Динамо": Лещук, Рауш, Евгеньев, Рыков, Паршивлюк, Нойштедтер, Юсупов, Филипп, Н'Жи, Жоаозиньо, Игбун.
Запасные: Шунин, Морозов, Плиев, Кардозу, Панченко, Шиманьски, Килинин, Ордец, Грулёв, Хильемарк, Шейдаев.
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Круговой, Табидзе, Неделчару, Кротов, Фомин, Емельянов, Карп, Тилль.
Запасные: Шафинский, Терентьев, Йокич, Алиев, Голубев, Фольмер, Козлов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар.
"Динамо" - "Уфа": команды назвали стартовые составы
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