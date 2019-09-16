"Ростов" - "Ахмат": стали известны составы команд

Стали известны стартовые составы грозненского "Ахмата" и "Ростова" на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги.



"Ростов": Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяеов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Еременко, И. Попов, Норманн, Шомуродов.



Запасные: Песьяков, Д. Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Прошляков, Долгов.



"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель Ромеро, Иванов, Глушаков, Роши, Швец, Исмаэл Силва, Митришев.



Запасные: Городов, Гиголаев, Кадыров, Гащенков, Бериша, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Понсе Нуньес.