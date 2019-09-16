» » "Ростов" - "Ахмат": стали известны составы команд

"Ростов" - "Ахмат": стали известны составы команд

Стали известны стартовые составы грозненского "Ахмата" и "Ростова" на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Ростов": Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяеов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Еременко, И. Попов, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Д. Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Прошляков, Долгов.

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель Ромеро, Иванов, Глушаков, Роши, Швец, Исмаэл Силва, Митришев.

Запасные: Городов, Гиголаев, Кадыров, Гащенков, Бериша, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Понсе Нуньес.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Ростов Ахмат
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Сергей Семак: потенциал у "Лиона" огромный
Массимо Каррера обвинил Глушакова в провале "Спартаком" концовки сезона-2017/18: он навредил всей команде 3
Шамиль Газизов - о блокировке Слаем инстаграма "Уфы": бывает, дорога назад не закрыта
Серхио Рамос рискует пропустить матч против "ПСЖ"
Агент: будущее Клоппа в "Ливерпуле" может зависеть от погоды в Великобритании 1
Александр Григорян: Бенито проявил неуважение к "Тамбову" и одноклубникам. Мы применим к нему санкции 4
Федун выразил поддержку Кононову. После такого у тренеров «Спартака» получается не очень 4
"Ростов" - "Ахмат": стали известны составы команд 3
Дмитрий Булыкин: игроки "Локомотива" могут попасть на карандаш топ-командам
Де Хеа продлил контракт с "МЮ"
Главный тренер "Лиона": "Зенит" - не самый простой соперник
"Динамо" - "Уфа": команды назвали стартовые составы 3
Сильвестр Игбун заблокировал аккаунт "Уфы" в "Инстаграме" 6
Криштиану Роналду - об обвинениях в изнасиловании: переключал канал, чтобы дети не услышали. Чувствовал стыд 2
Эмил Хески уверен, что Джеррард и Лэмпард получили тренерские назначения в топ-клубы благодаря цвету кожи 5
Гари Невилл разнес агента Погба: Райола - это позор. "МЮ" надо перестать с ним сотрудничать
Гогуа не сыграет против «Лудогорца», Шарлия под вопросом. Проклятие не отпускает ЦСКА 6
Массимо Каррера: не хотел бы больше общаться с Пилипчуком. Он повел себя абсолютно неправильно 4
Кевин Де Брейне уверен, что "Манчестер Сити" вновь отыграет отставание у "Ливерпуля"
Златан Ибрагимович - о хет-трике в ворота "Канзас Сити": голы приходят сами, если вы похожи на Златана 1
Александр Соболев извинился за незабитый пенальти в игре с "Краснодаром": я подвел ребят, болельщиков, город 2
Хердур Магнуссон рассказал, кому посвятил гол в ворота "Тамбова"
Владелец Louis Vuitton намерен приобрести "Милан"
Суд поручил британскому совладельцу "Шеффилд Юнайтед" продать свою долю саудовскому принцу
Кокорина и Мамаева освободят из колонии в первой половине завтрашнего дня 13
Леонид Федун отказал Кононову в отставке из "Спартака" 47
"Тамбов" не будет штрафовать Григоряна за высказывания после матча с ЦСКА 1
Владислав Радимов: думаю, что шансы "Зенита" выйти из группы в Лиге чемпионов — 25 процентов 4
Массимо Каррера предложил свои услуги "Оренбургу", но получил отказ 16
Глава "Ростеха": если тульский "Арсенал" будет в середине таблицы, этого вполне достаточно
Все новости