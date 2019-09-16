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Александр Григорян: Бенито проявил неуважение к "Тамбову" и одноклубникам. Мы применим к нему санкции

Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян рассказал о ситуации с нападающим команды Бенито.

"Человек отыграл вторую встречу за национальную команду 10 сентября. Он мог и был обязан оказаться в расположении команды к матчу с ЦСКА. Его агент Дмитрий Селюк говорит, что он прилетел в Тамбов за полтора дня до игры с армейцами. Мне это ничего не дает: спортсмен обязан прибыть в распоряжение клуба, а не в конкретный город. Это дикое нарушение дисциплины. Неуважение к клубу, партнерам, команде.

Селюк говорит, что Бенито не было смысла кровь из носу ехать в Саранск, чтобы просто посмотреть игру с трибун? Я даже не знаю, как комментировать эти слова. Мне кажется, не надо разбираться в футболе, чтобы понять, что эта фраза звучит странно и дико. Дмитрий Дмитриевич уже много чего наговорил обо мне. Не очень хочется начинать эту тему. Так что скажу лишь одно — его мнение мне безразлично, и этот человек мне безразличен. Даже с учетом того, что он на данный момент мне вредит. Но искренне утверждаю, что к агенту Бенито отношусь без каких-либо эмоций. Дмитрий Селюк — друг моего руководителя, который привел в клуб достаточно качественных футболистов.

Безусловно, мы применим санкции к Бенито. Такие вещи нельзя оставлять безнаказанными. Повторюсь, в первую очередь такой поступок — неуважение к команде. В любом коллективе такие вещи вызывают негативную реакцию, а в нашем тем более. Команда у нас звезд с неба не хватает, поэтому прежде всего мы можем предложить на футбольном поле самоотдачу, дисциплину и тактическую выучку", — цитирует Григоряна Sportbox.


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Теги: Григорян ЦСКА Тамбов Бенито
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