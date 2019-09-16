"Я смотрю на это немножко по-другому. Думаю, что команда была недовольна тем, что мы поехали в Екатеринбург за два дня до матча. Никогда этого не говорил: произошел определенный момент перед игрой. Случай, каких раньше никогда не было. Не знаю, по какой причине это случилось, может быть, определенным образом ощущал этот матч… Я совершил ошибку: выставил на поле четыре русских игрока.
Кто был тем русским, которого я не поставил, не вписавшись в лимит? Глушаков. Потому что я принял решение провести в этом матче ротацию. Когда мне сказали, что нужен еще один русский, я поставил Глушакова. Я не знаю, нашептал ли ему кто-то. Тот матч мы провели плохо, вся команда. Он навредил всей команде. С того момента у кого-то все время что-то зудело, как это было в начале сезона. Мы проиграли в Екатеринбурге, проиграли полуфинал Кубка дома, проиграли "Ахмату" и потеряли возможность занять второе место в чемпионате, что не являлось бы плохим результатом. Я уверен, что физическое состояние — последнее, что можно вписывать в эту ситуацию", — цитирует Карреру "Спорт-Экспресс".
Массимо Каррера обвинил Глушакова в провале "Спартаком" концовки сезона-2017/18: он навредил всей команде
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отрицает, что причиной спада в игре команды весной 2018 года стали чрезмерные физические нагрузки.
Фото: Сборная России
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