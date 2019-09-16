Массимо Каррера обвинил Глушакова в провале "Спартаком" концовки сезона-2017/18: он навредил всей команде

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отрицает, что причиной спада в игре команды весной 2018 года стали чрезмерные физические нагрузки.



Фото: Сборная России