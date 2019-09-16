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Жена Погребняка дала совет девушкам, как сохранять интерес к себе со стороны мужа

Мария Погребняк, жена нападающего "Урала" Павла Погребняка, дала совет девушкам, как сохранять интерес к себе со стороны мужа.

"После замужества я действительно могла просто быть женой и мамой. Но будет ли обычная домохозяйка интересна мужу? Если вы не будете прокачивать свой мозг, то, естественно, нет! На одной красоте далеко не уедешь. Тем более, к красоте привыкаешь.

Например, вы купили красивый, белый, дорогой диван. Вначале вы с большим трепетом и любовью относитесь к нему. Проходит какое-то время, он уже становится подуставшим и уже не так радует глаз. Еще через время мы видим, что он не белеет, а наоборот — темнеет. И вам как бы на него уже становится все равно. Вроде он такой же мягкий, но вам от этого ни тепло, ни холодно. Есть и есть.

Вот я не хотела становиться тем самым диваном. Не хотела просто быть женой по уходу за вашими детьми. Я хочу быть интересным собеседником для своего супруга, поэтому стараюсь развиваться.

Что делать, если нет времени? У меня его тоже нет! Я обучаюсь либо по скайпу, либо приглашаю вечером к себе преподавателей", — написала Мария в инстаграме.

Sport24.ru


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Теги: Погребняк Урал
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