Экс-тренер "Спартака" Сергей Юран считает, что красно-белым вредит частая смена тренеров.
"Федун дает понять, что сейчас результаты его не устраивают. У Кононова есть время до декабря, чтобы выправить ситуацию. Если не получится, то будут приниматься решения. Мне интересно, кто в "Спартаке" занимался селекцией: Кононов или ему привозили футболистов.
"Спартак" может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Сколько тренеров там сменилось! В машине можно поменять колесо, и она поедет. А тренеру нужно дать какое-то время. Здесь же сразу крик-шум: "Давайте другого тренера! Этот не устраивает". Из-за такой чехарды и нет результата", — цитирует Юрана "Спорт День за Днем".
Сергей Юран: "Спартак" может попасть в Книгу рекордов Гиннесса из-за частой смены тренеров
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