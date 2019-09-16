"Динамо" и "Уфа" сыграли вничью

В матче 9-го тура чемпионата России "Динамо" дома сыграло вничью с "Уфой" со счетом 0:0.



Чемпионат России



9 тур



Динамо: Лещук, Евгеньев, Паршивлюк, Рыков, Рауш, Нойштедтер, Юсупов, Жоаозиньо (Грулев, 69), Н'Жье (Шиманьски, 45), Филипп, Игбун



Уфа: Беленов, Круговой, Сухов, Аликин, Йокич (Терентьев, 85), Табидзе, Тилл (Гиоргобиани, 74), Фомин, Карп, Кротов (Бизяк, 66), Емельянов



Предупреждения: Аликин, 26, Сухов, 71, Евгеньев, 77