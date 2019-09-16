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Дмитрий Селюк: не вижу у своих футболистов никакого прогресса в этом "Тамбове" при Григоряне

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк выступил с критикой в адрес главного тренера "Тамбова" Александра Григоряна.

"Все, что говорят про Бенито, якобы что он не вовремя вернулся в команду из национальной сборной, — это все бред. Он отыграл две игры, был одним из лучших в сборной. Бенито 13 сентября вернулся в Тамбов, но команда была в Саранске, где и готовилась к матчу. Бенито точно знал, что не будет играть, поэтому он и не поехал в расположение команды. Какой смысл был ему ехать из Тамбова в Саранск? Чтобы посидеть на трибуне? Никаких внутрикомандных правил он не нарушал, не надо нести бред.

Мы все понимаем, почему мои футболисты не играют в "Тамбове". Тот же Усман, которому Григорян постоянно обещает поставить его на игру, но не выпускает. Бенито тоже практически не играет, хотя он один из лучших в нигерийской сборной. Странно, согласитесь!

Я понимаю, что нельзя давить на тренера, что игрок должен ждать своего шанса, но возможно, тренеру дают указания какие-то околофутбольные люди, и он не ставит моих ребят. Жаль, что трансферное окно уже закрыто, а то Бенито и Усмана я бы тоже отдал в другие команды.

Я не вижу у своих футболистов никакого прогресса в этом "Тамбове" при Григоряне. Мне кажется, он пытается отыграться на моих парнях, но жизнь в итоге все расставит по своим полкам. Григорян, скорее всего, уйдет из "Тамбова" раньше моих ребят.

Уверен, что и Гогуа сейчас бы сидел на скамейке у Григоряна, если бы не ушел в ЦСКА. А мы видим, какой уровень он показывает сейчас. Григорян сказал, что за месяц из разобранного Гогуа сделал суперигрока. Если это так, то ему надо срочно начинать работу со всеми сборными России, где он должен отвечать за подготовку футболистов. Надо отдать ему должное. Но мне это смешно", — цитирует Селюка Metaratings.ru.


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Теги: Селюк Тамбов Григорян
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