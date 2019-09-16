"Ростов" дома одержал победу над "Ахматом"

В матче 9-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле одержал победу над "Ахматом" со счетом 2:1.



Чемпионат России



9 тур



Голы: Байрамян, 54, Норманн, 64 - Роши, 19 (пен).



"Ростов": Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян (Глебов, 82), Ерёменко, Попов, Норманн, Шомуродов (Саплинов, 77).



"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков (Понсе, 80), Роши, Швец, Исмаэл, Митришев (Бериша, 66).



Предупреждение: Саплинов, 85.



Удаление: Швец, 62.