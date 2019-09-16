» » Валерий Карпин: после таких валидольных матчей я пью виски

Валерий Карпин: после таких валидольных матчей я пью виски

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над "Ахматом" (2:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

— Перерыв на матчи сборных всегда дается тяжело…

— Вы видели, как удалось пережить — с большим трудом. Да, выиграли, но качество игры не порадовало. Абсолютно ничего не получалось — ни в обороне, ни в атаке, ни в прессинге.

— За счет чего тогда победили?

— За счет желания. Больше ничем подкреплено это не было. Сумасшедший удар Норманна принес три очка. Будем разбирать. Если мы против 11 соперников прессингуем хорошо, то против десяти должны были тем более. Что случилось после второго гола? Видимо, пока еще у нас менталитет небольшой команды.

— То, что Норманн подбежал к вам отпраздновать, было трогательно?

— Да, я заплакал. Если станем чемпионами, представьте, как буду плакать.

— А то, что команда находится в зоне Лиги чемпионов?

— Находится — находится. В прошлом ходу тоже хорошо начали. Цыплят будем по итогу считать.

— Как вам качество газона после концерта "Ленинграда"?

— С бровки казалось — зеленое. Кроссовки не покрасились, во всяком случае. Мне непонятно другое — почему не выполняется поручение президента. Наш клуб хочет управлять стадионом. Почему это еще не произошло — задайте, пожалуйста, вопрос президенту.

— Как вы восстанавливаетесь после таких валидольных матчей?

— Пью виски.

— Рэпер Баста презентовал проект возрождения СКА и объявил, что хочет сыграть дерби с «Ростовом». Готовитесь?

— Первый раз слышу. Уже готовимся!

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Карпин Ростов Ахмат
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Виктор Файзулин: Дик Адвокат в "Зените" никому не мешал играть в футбол, смотрел со стороны
Василий Уткин: зарождение "Краснодара" — это как зарождение "Спартака" в 30-е годы
Вадим Евсеев: "Уфа" довольна. Очко - это шаг вперед
Валерий Карпин: после таких валидольных матчей я пью виски
Василий Кикнадзе: "Локомотив" не планирует зарабатывать в Лиге чемпионов 3
Рашид Рахимов: судья очень хорошо контролировал игру 1
Дмитрий Хохлов: у игроков "Динамо" были моменты, но они не смогли их реализовать 3
Магомед Оздоев: "Лион" - сильная команда, но в нашей группе все примерно одного уровня
Спорный пенальти, железобетонное удаление и феноменальный победный гол. На "Ростов Арене" было жарко! 1
"Ростов" дома одержал победу над "Ахматом" 26
Дмитрий Селюк: не вижу у своих футболистов никакого прогресса в этом "Тамбове" при Григоряне 5
Алексей Маклаков: кредит доверия к Кононову у болельщиков "Спартака" исчез 6
"Динамо" и "Уфа" сыграли вничью 18
В Италии журналист оскорбил Лукаку и был уволен: чтобы спастись, ему нужно дать поесть 10 бананов 2
Криштиану Роналду рассказал, будет ли он жениться на своей девушке 1
Сергей Юран: "Спартак" может попасть в Книгу рекордов Гиннесса из-за частой смены тренеров 3
Шандор Варга: Венгер в "Спартаке"? Почему нет. Это красно-белая команда 2
Дом Юмтити ограбили, пока игрок был на матче "Барселоны"
Жена Погребняка дала совет девушкам, как сохранять интерес к себе со стороны мужа 10
Порнозвезда стала фанаткой английского "Уотфорда". Раньше она болела за "Вест Хэм" 10
Сергей Семак: потенциал у "Лиона" огромный 10
Массимо Каррера обвинил Глушакова в провале "Спартаком" концовки сезона-2017/18: он навредил всей команде 25
Шамиль Газизов - о блокировке Слаем инстаграма "Уфы": бывает, дорога назад не закрыта 1
Серхио Рамос рискует пропустить матч против "ПСЖ"
Агент: будущее Клоппа в "Ливерпуле" может зависеть от погоды в Великобритании 2
Александр Григорян: Бенито проявил неуважение к "Тамбову" и одноклубникам. Мы применим к нему санкции 7
Федун выразил поддержку Кононову. После такого у тренеров «Спартака» получается не очень 7
"Ростов" - "Ахмат": стали известны составы команд 6
Дмитрий Булыкин: игроки "Локомотива" могут попасть на карандаш топ-командам
Де Хеа продлил контракт с "МЮ"
Все новости