Валерий Карпин: после таких валидольных матчей я пью виски

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над "Ахматом" (2:1) в матче 9-го тура чемпионата России.— Вы видели, как удалось пережить — с большим трудом. Да, выиграли, но качество игры не порадовало. Абсолютно ничего не получалось — ни в обороне, ни в атаке, ни в прессинге.— За счет желания. Больше ничем подкреплено это не было. Сумасшедший удар Норманна принес три очка. Будем разбирать. Если мы против 11 соперников прессингуем хорошо, то против десяти должны были тем более. Что случилось после второго гола? Видимо, пока еще у нас менталитет небольшой команды.— Да, я заплакал. Если станем чемпионами, представьте, как буду плакать.— Находится — находится. В прошлом ходу тоже хорошо начали. Цыплят будем по итогу считать.— С бровки казалось — зеленое. Кроссовки не покрасились, во всяком случае. Мне непонятно другое — почему не выполняется поручение президента. Наш клуб хочет управлять стадионом. Почему это еще не произошло — задайте, пожалуйста, вопрос президенту.— Пью виски.— Первый раз слышу. Уже готовимся!