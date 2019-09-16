Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над "Ахматом" (2:1) в матче 9-го тура чемпионата России.
— Перерыв на матчи сборных всегда дается тяжело…
— Вы видели, как удалось пережить — с большим трудом. Да, выиграли, но качество игры не порадовало. Абсолютно ничего не получалось — ни в обороне, ни в атаке, ни в прессинге.
— За счет чего тогда победили?
— За счет желания. Больше ничем подкреплено это не было. Сумасшедший удар Норманна принес три очка. Будем разбирать. Если мы против 11 соперников прессингуем хорошо, то против десяти должны были тем более. Что случилось после второго гола? Видимо, пока еще у нас менталитет небольшой команды.
— То, что Норманн подбежал к вам отпраздновать, было трогательно?
— Да, я заплакал. Если станем чемпионами, представьте, как буду плакать.
— А то, что команда находится в зоне Лиги чемпионов?
— Находится — находится. В прошлом ходу тоже хорошо начали. Цыплят будем по итогу считать.
— Как вам качество газона после концерта "Ленинграда"?
— С бровки казалось — зеленое. Кроссовки не покрасились, во всяком случае. Мне непонятно другое — почему не выполняется поручение президента. Наш клуб хочет управлять стадионом. Почему это еще не произошло — задайте, пожалуйста, вопрос президенту.
— Как вы восстанавливаетесь после таких валидольных матчей?
— Пью виски.
— Рэпер Баста презентовал проект возрождения СКА и объявил, что хочет сыграть дерби с «Ростовом». Готовитесь?
— Первый раз слышу. Уже готовимся!
Sport24.ru
Валерий Карпин: после таких валидольных матчей я пью виски
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