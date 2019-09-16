Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвел итоги матча 9-го тура РПЛ против "Динамо" (0:0).
"Приобретено очко — это шаг вперед. Мы довольны. Игра складывалась так, как мы и предполагали. Мы знали, что "Динамо" быстро переходит в атаку после отбора, но мы много теряли мячи в простых ситуациях.
Да, создали момент во втором тайме, но у нас сегодня был VAR. По моему мнению, в том моменте был офсайд у Бизяка, но такие моменты нужно, конечно, реализовывать.
Готовились ли персонально к Игбуну? Если матч закончился 0:0, то хорошо подготовились к нему. Игроки его прекрасно знают и играли именно против него.
Что касается Кругового, он отлично готовился и готов был на эту игру, но хочется видеть от него больше в созидании. Мы понимаем, что если футболист долго не играл, то он теряет игровые связи. Мы будем делать поправки.
Моя остановка мяча? Так получилось и сложилось. Мне не важно, вирусное видео или нет, главное — набирать очки и двигаться вперед.
Дальше будем восстанавливаться и без выходных готовиться к матчу со "Спартаком". У нас хороший график", - цитирует Евсеева Sport24.ru.
Вадим Евсеев: "Уфа" довольна. Очко - это шаг вперед
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