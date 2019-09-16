Российский комментатор Василий Уткин сравнил становление "Краснодара" с появлением московского "Спартака" в 30-е годы прошлого века.
"Я знаю, что могут мне сказать, но зарождение "Краснодара" — это как зарождение "Спартака" когда-то в 1930-е годы. Я сейчас говорю не о масштабе, а о типе проекта.
Появляется человек, который собирается сделать клуб делом своей жизни, у него есть свои взгляды. Они могут эволюционировать, но они есть.
У него есть группа сподвижников — они, правда, ему не братья, хотя в окружении Сергея Николаевича Галицкого есть еще один Сергей Николаевич Галицкий, это имя шурина владельца клуба.
"Краснодар" — клуб, в котором тренер приглашается под определенное видение, а не наоборот", — цитирует Уткина Sports.ru.
Василий Уткин: зарождение "Краснодара" — это как зарождение "Спартака" в 30-е годы
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